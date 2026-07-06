I carabinieri hanno eseguito un’operazione nel Gargano, arrestando diversi sospetti coinvolti in omicidi e reati legati alla mafia. L’intervento, avvenuto questa mattina, ha coinvolto più località italiane e ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di numerosi indagati. Le autorità non hanno ancora comunicato dettagli specifici sui reati o sulle modalità dell’operazione.

Operazione dei Carabinieri a Foggia: Arresti per Omicidio e Mafia. FOGGIA (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, i carabinieri stanno eseguendo in diverse località italiane un’ordinanza cautelare che coinvolge numerosi indagati. Le accuse principali riguardano ipotesi di reato come omicidio aggravato da finalità mafiose, possesso e uso di armi, tra le altre. Questa operazione è il risultato di un’approfondita indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, volta a smantellare reti criminali attive nel territorio. Dettagli sull’Operazione Antimafia. Le operazioni avviate dai carabinieri di Foggia hanno visto un’ampia mobilitazione delle forze dell’ordine, impegnate a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare fenomeni di violenza legati alla mafia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Omicidi nel Gargano: blitz dei Ros, arresti per gravi reati legati alla mafia.

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