All'alba sono stati eseguiti un blitz e 21 provvedimenti di fermo nei confronti di soggetti coinvolti in episodi di violenza e intimidazione. Sono stati arrestati tre uomini per tre omicidi e due tentativi di omicidio, mentre altre 18 misure cautelari sono state applicate per casi di estorsione ai danni di imprenditori locali. Le indagini hanno ricostruito un quadro di attività criminali caratterizzate da metodi mafiosi e finalità estorsive.

Tre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso e al fine di agevolare la mafia foggiana e le sue batterie sono state eseguite questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Tra gli arrestati dalla Sisco di Bari e dalla Squadra Mobile di Foggia due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella avvenuto ad Apricena il 20 giugno del 2017.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Omicidi di mafia ed estorsioni agli imprenditori: blitz all'alba, 21 arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Mafia a Palermo, storie di estorsioni: imprenditori e operai denunciano e scatta il blitzStorie di estorsioni, quelle che emergono dalle carte del blitz scattato oggi a Palermo, che ha portato la Procura guidata da Maurizio De Lucia a 32...

Vibo Valentia, omicidi di 'ndrangheta ed estorsioni: 15 arrestiMaxi operazione dei Carabinieri tra la Calabria e altre cinque regioni italiane contro la ’ndrangheta: 15 persone sono state arrestate (5 già...

Argomenti più discussi: Omicidi di mafia ed estorsioni a imprenditori, arresti e perquisizioni; Blog | Bisceglie, una 'terra di mezzo' fra guerre di mafia e pochi controlli; Dai femminicidi ai delitti di mafia, la Capitanata violenta: ecco tutti i casi ancora irrisolti; Blitz tra Bari e Bat, 14 arresti per i delitti Capriati e Scavo: fermato anche il nipote del boss.

CHI SCRIVE FU MASSONE DI #LOGGIADELDRAGO DI ASSASSINI #PAOLOBARRAI #SILVIOBERLUSCONI #PAOLOBERLUSCONI #MARINABERLUSCONI #PIERSILVIOBERLUSCONI #MASSIMODORIS VIDI LI 100 OMICIDI E PEDOFILIA (SISTEMA #GA - x.com x.com

Siamo mai chiari sui posti di Los Angeles dove Columbo lavora in omicidi, e quelle aree hanno senso? - Reddit reddit