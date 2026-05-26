Mafia maxi-blitz dei Carabinieri nel Nord Salento | 30 arresti

Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno eseguito un’ampia operazione nel Nord Salento, culminata con 30 arresti. Durante l’intervento, sono state perquisite numerose abitazioni e locali associati alle persone coinvolte. La maxi-operazione ha coinvolto diverse unità e ha portato alla cattura di soggetti ritenuti affiliati a organizzazioni criminali. La situazione è ancora in evoluzione.

Maxi blitz antimafia nel Nord Salento dalle prime ore di questa mattina, dove è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. L’epicentro dell’offensiva tra i comuni di Squinzano, Surbo e alcuni centri limitrofi del brindisino, fulcro delle indagini che hanno portato all’emissione di provvedimenti restrittivi nei confronti di una trentina di soggetti. L'ordinanza L’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, contesta a vario titolo reati gravissimi, tutti blindati dall’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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