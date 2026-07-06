In Oltrepò Pavese, la produzione di vino nel 2022 ha raggiunto circa 790.000 quintali su circa 12.500 ettari di vigneti. La crisi del settore ha causato un calo della domanda e dei prezzi di vendita, con molti produttori che segnalano difficoltà a vendere le proprie quantità. Le vendite sono diminuite rispetto agli anni precedenti, aggravando le condizioni economiche delle aziende vitivinicole locali. La situazione ha portato a un incremento delle scorte e a una riduzione degli investimenti nel settore.

Pavia – Circa 12.500 ettari dedicati al vino, con una produzione di oltr e 790mila quintali nel 2022. Gran parte dell’ attività vitivinicol a della provincia si concentra nell’ Oltrepò pavese: il 94% degli addetti nel comparto delle bevande lavora, infatti, nei comuni di questo territorio dove la produzione vitivinicola ha una posizione di rilievo nel panorama regionale: rappresenta i l 44% della produzione di uva da vino della Lombardia ed è destinata a vini docgdocigt per più del 95% (dati 2022). Nello specifico, la provincia conta 11 denominazioni (9 con zona di produzione nell’Oltrepò Pavese). Dal 2024, però, molto è cambiato. Quella è stata definita la vendemmia “peggior degli ultimi anni”, a causa della peronospor a, che ha provocato un calo del raccolto del 60%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltrepò Pavese, la crisi del vino: sui produttori l’incubo del mercato

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