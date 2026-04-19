Centro nazionale sulla cultura del vino a Verona Per istituzioni e produttori è un' opportunità da concretizzare

Durante il Vinitaly a Verona, Roberta Garibaldi, docente di turismo ed enoturismo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, ha presentato un decalogo di azioni per promuovere il patrimonio vitivinicolo italiano a livello internazionale. Ha sottolineato l’opportunità per istituzioni e produttori di valorizzare le risorse del settore e di rafforzare il Sistema nazionale del vino. La proposta mira a tradurre in pratiche concrete le strategie di promozione enologica.

Durante il Vinitaly, Roberta Garibaldi, docente esperta di turismo ed enoturismo e presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, ha illustrato un decalogo delle azioni da intraprendere per valorizzare su scala internazionale il patrimonio, rafforzando al contempo il Sistema.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vinoDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde. Leggi anche: Anteprima del Vino Nobile. Produttori e operatori nel cuore della Fortezza Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Col progetto MUVIN Verona punta al centro nazionale della cultura del vino; Verona candidata a capitale della cultura del vino: MUVIN verso un centro nazionale; MUVIN e Vinitaly, Verona punta al centro nazionale della cultura del vino; Centro su cultura vino a Verona, istituzioni e produttori: opportunità da concretizzare. Col progetto MUVIN Verona punta al centro nazionale della cultura del vinoVERONA (ITALPRESS) – Si è tenuto, al Vinitaly, nella Sala Vivaldi di Veronafiere, il panel Verso un centro nazionale per la promozione della cultura del ... ilnordestquotidiano.it Povertà educativa: Centro per il libro e la lettura, domani un incontro online sulla Carta della CulturaIn occasione della Domenica di Carta 2025, nella mattina di domani, 12 ottobre, a partire dalle ore 11 il Centro per il libro e la lettura ospita un incontro online sulla Carta della Cultura. agensir.it Trapianto d'organi, Taranto seconda in Puglia per donazioni . Oggi si celebra la Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti, promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti. Di questo ha parlato Marina Luzzi, facebook Nasce il Centro della #biodiversità fluviale e urbana, il nodo territoriale di #Roma del #BiodiversityGateway L' #11aprile, #GiornataNazionaleDelMare, inaugura il “Marevivo Floating Hub”, dedicato alla tutela del Tevere e dell’ecosistema marino-costiero cnr. x.com