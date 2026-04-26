Nell’Oltrepò Pavese si producono spumanti di Liberazione, chiamati anche “spumanti di Torre degli Alberi”, che portano il nome di un partigiano. La produzione si concentra sulle uve coltivate tra i filari, dove si riflette un legame tra il territorio e le persone che lo lavorano. La zona è nota per la qualità dei vini e per la storia legata alla Resistenza. La produzione si basa su un metodo tradizionale di spumantizzazione.

Gli alberi buoni danno buoni frutti. Vale per la vite - da cui dipende la qualità dell’uva e, di conseguenza, del vino - ma vale anche, metaforicamente, per le persone. Torre degli Alberi (frazione di Ruino, nell’ Oltrepò Pavese ) il 25 di aprile è verdissima: un tripudio di clorofilla, interrotto da decine di bandiere tricolore e da qualche macchia di iris viola sui cigli delle strade. La bandiera italiana più grande e visibile di tutte è quella che svetta sulla torre che dà il nome al borgo e all’azienda agricola Torre degli Alberi. Non è lì per caso: serve, anche, a ricordare il coraggio di Luchino Dal Verme, partigiano e comandante di brigata e di divisione con il soprannome di Maino durante gli anni della Resistenza, per il quale la Torre è stata per tanti anni casa e rifugio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torre degli Alberi, spumanti di Liberazione: in Oltrepò Pavese i vini del partigiano Luchino Dal Verme

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