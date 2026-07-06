Olivier Assayas protagonista a Fiesole | In Toscana ho trovato il mio rifugio
Il regista Olivier Assayas è stato protagonista di un evento a Fiesole il 6 luglio 2026. Durante l'incontro, ha dichiarato di aver trovato in Toscana un rifugio personale. Assayas, che da circa quarant'anni realizza film che combinano elementi autobiografici e universali, ha condiviso le sue esperienze artistiche e il rapporto con il territorio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa locale.
Fiesole, 6 luglio 2026 – Un regista che da quarant’anni filma il presente, lo mescola con il personale e ne fa un’opera universale, alternando generi e stili diversi. Vincitore per la Miglior Regia a Cannes nel 2016 con “Personal Shopper”, lo scorso anno era in concorso a Venezia con “Il mago del Cremlino”. È il registra francese Olivier Assayas, che domenica 12 luglio al Teatro Romano di Fiesole riceve il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, il riconoscimento del Comune in collaborazione con il Sindacato nazionale Critici cinematografici italiani Gruppo toscano e la Fondazione Sistema Toscana, che di recente è stato dato a Luca Guadagnino e Gabriele Salvatores. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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