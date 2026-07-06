Olivier Assayas protagonista a Fiesole | In Toscana ho trovato il mio rifugio

Notizia in breve

Il regista Olivier Assayas è stato protagonista di un evento a Fiesole il 6 luglio 2026. Durante l'incontro, ha dichiarato di aver trovato in Toscana un rifugio personale. Assayas, che da circa quarant'anni realizza film che combinano elementi autobiografici e universali, ha condiviso le sue esperienze artistiche e il rapporto con il territorio. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa locale.