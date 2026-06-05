Il caleidoscopio di Olivier Assayas È lui il maestro del cinema 2026

Notizia in breve

Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2026 è stato assegnato a Olivier Assayas. La cerimonia celebra la tradizione francese nel cinema e riconosce il contributo del regista. La premiazione si è svolta con la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore cinematografico. Assayas è noto per il suo stile e la capacità di creare narrazioni complesse e visivamente ricche. La decisione è stata annunciata durante l’evento annuale dedicato ai maestri del cinema.