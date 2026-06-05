Il caleidoscopio di Olivier Assayas È lui il maestro del cinema 2026
Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2026 è stato assegnato a Olivier Assayas. La cerimonia celebra la tradizione francese nel cinema e riconosce il contributo del regista. La premiazione si è svolta con la partecipazione di numerosi ospiti e rappresentanti del settore cinematografico. Assayas è noto per il suo stile e la capacità di creare narrazioni complesse e visivamente ricche. La decisione è stata annunciata durante l’evento annuale dedicato ai maestri del cinema.
Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2026 torna a celebrare la grande tradizione francese. Il Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato nazione critici cinematografici italiani gruppo toscano e la Fondazione sistema Toscana hanno assegnato il prestigioso riconoscimento al regista e sceneggiatore Olivier Assayas. Considerato fra i più influenti e originali rappresentati del cinema europeo contemporaneo, Assayas è da oltre 40 anni dietro la telecamera e ha diretto importanti attori internazionali, tra cui Juliette Binoche, Kristen Stewart, Jude Law, Pénelope Cruz, Ana de Armas, Maggie Cheung, Asia Argento. L’attenzione alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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