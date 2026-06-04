Olivier Assayas trionfa a Fiesole | il premio ai Maestri del Cinema
Olivier Assayas ha vinto il premio ai Maestri del Cinema a Fiesole. La cerimonia si è svolta nel teatro all'aperto della città, con numerosi ospiti presenti. Il regista francese ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo al cinema. La premiazione si è conclusa con un intervento di ringraziamento. La manifestazione continuerà con proiezioni di alcuni dei suoi film. La gestione del premio non subirà modifiche rispetto alle edizioni precedenti.
Quali film di Assayas vedremo nelle piazze di Firenze quest'estate?. Come cambierà la gestione del prestigioso premio cinematografico di Fiesole?. Cosa prevede il programma della retrospettiva in Piazza Pitti?. Chi prenderà il comando della nuova direzione artistica del festival?.? In Breve Cerimonia al Teatro Romano di Fiesole il 12 luglio 2026.. Presentazione volume monografico curato da Aldo Spiniello con edizione Ets di Pisa.. Proiezione Il mago del Cremlino seguita da retrospettiva in Piazza Pitti.. Nuova direzione artistica affidata a Marco Luceri e coordinatore Luigi Nepi.. Olivier Assayas riceve il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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