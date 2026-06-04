Olivier Assayas trionfa a Fiesole | il premio ai Maestri del Cinema

Notizia in breve

Olivier Assayas ha vinto il premio ai Maestri del Cinema a Fiesole. La cerimonia si è svolta nel teatro all'aperto della città, con numerosi ospiti presenti. Il regista francese ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo al cinema. La premiazione si è conclusa con un intervento di ringraziamento. La manifestazione continuerà con proiezioni di alcuni dei suoi film. La gestione del premio non subirà modifiche rispetto alle edizioni precedenti.