Nel corso di un’operazione nei boschi tra Oggiono, Cassago e Galbiate, i carabinieri a cavallo hanno identificato 67 persone. L’intervento, condotto dalla compagnia di Merate, ha coinvolto unità equestri e forze di terra. Durante la retata, sono stati controllati diversi punti tra la vegetazione, senza segnalare arresti o sequestri di sostanze. Nessuna altra informazione sui soggetti trovati o sulle eventuali irregolarità.

Oggiono (Lecco), 6 luglio 2026 – Arriva la cavalleria dei carabinieri. Retata dei carabinieri della compagnia di Merate nei boschi della doga della Brianza, tra Oggiono, Cassago e Galbiate. Oltre i militari delle caserme e dei reparti territoriali, hanno partecipato al blitz anche i carabinieri a cavallo del 4° Reggimento Carabinieri d Cavallo di Roma. I carabinieri a cavallo si sono spinti nelle aree dove non si può arrivare in auto né a piedi, perché troppo impervie. Complessivamente sono state identificate 67 persone, tra potenziali clienti degli spacciatori dei boschi della droga. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaarresti-spacciatori-sesto-san-giovanni-monza-madre-denuncia-y72h19vs Nelle vie limitrofe di accesso ai boschi della droga sono stati invece ispezionate 51 auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono, retata nei boschi della droga dei carabinieri a cavallo: identificate 67 persone

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