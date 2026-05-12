Morsa dei carabinieri nei boschi della droga di Cirimido Fino Mornasco e Cassina Rizzardi | ' Cacciatori' in mimetica ancora in azione

Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Cantù hanno condotto un'ampia operazione nei boschi tra Fino Mornasco, Cassina Rizzardi e l'area circostante. L'intervento ha visto la partecipazione dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, specializzato nelle operazioni in zone boschive e difficili. Durante le attività, alcuni soggetti in mimetica sono stati avvistati mentre si aggiravano nell’area. L’obiettivo principale era contrastare attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

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