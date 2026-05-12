Morsa dei carabinieri nei boschi della droga di Cirimido Fino Mornasco e Cassina Rizzardi | ' Cacciatori' in mimetica ancora in azione
Nel fine settimana, i carabinieri della compagnia di Cantù hanno condotto un'ampia operazione nei boschi tra Fino Mornasco, Cassina Rizzardi e l'area circostante. L'intervento ha visto la partecipazione dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, specializzato nelle operazioni in zone boschive e difficili. Durante le attività, alcuni soggetti in mimetica sono stati avvistati mentre si aggiravano nell’area. L’obiettivo principale era contrastare attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Una nuova massiccia offensiva antidroga dei carabinieri della compagnia di Cantù, affiancati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, reparto specializzato nelle operazioni in aree boschive e impervie, è scattata negli ultimi giorni tra Fino Mornasco, Cassina Rizzardi e il basso.🔗 Leggi su Quicomo.it
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