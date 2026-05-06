Maxi controlli dei carabinieri | 32 persone identificate e 9 segnalate per la droga

La scorsa settimana, i carabinieri delle stazioni di Carate Brianza e Verano Brianza hanno effettuato controlli straordinari che hanno portato all’identificazione di 32 persone. Durante le operazioni, nove individui sono stati segnalati alle autorità competenti per possesso di droga. Le verifiche riguardavano diverse zone della zona e sono state svolte con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

È di 32 persone identificate e di 9 segnalate il bilancio dei controlli straordinari eseguiti settimana scorsa dai carabinieri delle stazioni di Carate Brianza e di Verano Brianza. I controlli, effettuati con l’ausilio dei militari della Radiomobile della Compagnia di Seregno, avevano lo scopo di.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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