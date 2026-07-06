Enrico Mentana ha annunciato la morte della moglie, Bice. La notizia è stata comunicata con parole di tristezza attraverso i canali social dell’ex direttore del telegiornale. Mentana e Francesca Fagnani, che hanno condiviso momenti della loro vita privata, sono noti per aver mantenuto un certo riserbo. La coppia non ha fornito dettagli sulla causa della scomparsa o sulle circostanze. La perdita ha suscitato reazioni di cordoglio tra amici e follower.

Negli anni Enrico Mentana e Francesca Fagnani hanno spesso mostrato ai loro follower alcuni scorci della loro vita privata, pur mantenendo da sempre grande riservatezza. Accanto agli impegni televisivi e giornalistici, la coppia ha più volte condiviso sui social piccoli momenti di quotidianità, conquistando il pubblico con immagini semplici e spontanee. Tra i protagonisti più amati di questi contenuti c’erano anche i loro inseparabili amici a quattro zampe, diventati con il tempo una presenza familiare per chi segue il direttore del TgLa7 e la conduttrice di Belve. Le loro apparizioni, tra passeggiate, fotografie in casa e persino incursioni sul posto di lavoro, hanno raccolto migliaia di commenti affettuosi da parte dei fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Lutto per Enrico Mentana, l’annuncio pieno di tristezza per la perdita dell’amata Bice

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È morta Bice, il Cavalier King Charles di Enrico Mentana: “Amore mio infinito”

“Perdita immensa”. Addio a uno dei più grandi: gravissimo lutto, l’annuncio della famigliaÈ stato annunciato il decesso di un noto artista considerato tra i più influenti nel settore.

Mentana: il sistema informativo spinge verso posizioni già affini generando una contrapposizione permanenteDal palco del WMF 2026, Enrico Mentana ha messo in guardia dai rischi della polarizzazione alimentata da algoritmi e social network e ha richiamato la necessità di una strategia di lungo periodo sull' ... msn.com

Mentana dice che tutti i programmi di La7 sono contro il governoIn un’intervista data al Festival della TV di Dogliani, in Piemonte, il direttore del telegiornale di La7 Enrico Mentana ha detto che la rete per cui lavora e tutti i suoi programmi sono chiaramente ... ilpost.it