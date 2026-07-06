Francesca Fagnani ha annunciato la morte di Bice, una delle cagnoline che da anni condivideva con il compagno. La giornalista ha condiviso la notizia sui social, parlando di un dolore molto forte. Bice era presente nella vita della famiglia da tempo e la sua scomparsa ha suscitato reazioni tra amici e follower. La perdita riguarda anche il compagno della giornalista, con cui la cagnolina aveva un legame stretto.

Ci sono perdite che restano profondamente intime, anche quando a viverle sono personaggi pubblici. È il caso di Francesca Fagnani, che nelle scorse ore ha condiviso con i suoi follower una notizia dolorosa: la morte di Bice, una delle cagnoline che da anni facevano parte della sua vita e di quella del compagno Enrico Mentana. Un messaggio breve ma intenso, con cui la giornalista ha voluto salutare la sua amata compagna a quattro zampe e ringraziare chi ha tentato fino all’ultimo di salvarla. Lutto per Francesca Fagnani: l’addio alla sua Bice. Ad annunciare la scomparsa di Bice è stata la stessa conduttrice di Belve attraverso un post pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Dolore troppo grande per Francesca Fagnani, il lutto colpisce la giornalista: addio a Bice

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