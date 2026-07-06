Offerta dalla Premier League per un titolarissimo del Napoli
Una squadra della Premier League ha presentato un’offerta per un giocatore chiave del Napoli. La trattativa si è svolta nelle ultime settimane e si è conclusa con un’offerta formale, ancora da definire nei dettagli. La società partenopea sta valutando se accettare o meno, mentre il giocatore non ha ancora espresso una decisione. Nel frattempo, la squadra sta preparando la nuova stagione, con il nuovo allenatore già in carica e la presentazione della maglia celebrativa del centenario.
Dopo l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e dell’odierna presentazione della nuova maglia del Centenario, adesso il Napoli pian piano dovrà iniziare a delineare i tasselli della rosa della prossima stagione. In particolare, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano dal Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Il portiere serbo, arrivato dal Torino la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, è finito nel mirino di diversi club esteri e potrebbe presto lasciare la Serie A per affrontare una nuova esperienza internazionale.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tra le società maggiormente interessate c’è il Sunderland, neopromosso in Premier League. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
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