offerta dalla premier league per un titolarissimo del napoli

Notizia in breve

Una squadra della Premier League ha presentato un’offerta per un giocatore chiave del Napoli. La trattativa si è svolta nelle ultime settimane e si è conclusa con un’offerta formale, ancora da definire nei dettagli. La società partenopea sta valutando se accettare o meno, mentre il giocatore non ha ancora espresso una decisione. Nel frattempo, la squadra sta preparando la nuova stagione, con il nuovo allenatore già in carica e la presentazione della maglia celebrativa del centenario.