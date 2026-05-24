Un club della Premier League ha offerto 30 milioni di euro per l’attaccante classe 2003 di Vergara Napoli. La società sta valutando l’offerta, che rappresenta un possibile trasferimento imminente. La trattativa si svolge in queste ore, con l’attenzione rivolta alla decisione finale. L’interesse internazionale si unisce alla possibilità di un trasferimento che potrebbe cambiare il futuro del giocatore.

Vergara Napoli, futuro già in bilico: offerta da 30 milioni dalla Premier League per l’attaccante classe 2003. La posizione dei partenopei. Il futuro di Antonio Vergara al Napoli potrebbe essere già arrivato a un punto di svolta. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul giovane talento campano sarebbe piombato un importante club inglese, pronto a mettere sul tavolo una proposta compresa tra 25 e 30 milioni di euro. Una cifra molto alta per un giocatore classe 2003 esploso soltanto nell’ultima stagione, ma che ha già attirato l’attenzione del mercato internazionale. A Castel Volturno la proposta sarebbe stata accolta con grande attenzione, anche per le possibili ricadute economiche dell’operazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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