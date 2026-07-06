offerta dalla premier league per un titolatissimo del napoli

La Premier League ha presentato un'offerta per uno dei giocatori più rappresentativi del Napoli. Dopo l'annuncio di Allegri come nuovo allenatore e la presentazione della maglia celebrativa per il Centenario, la squadra azzurra si prepara a definire i dettagli della rosa per la prossima stagione. La trattativa è in corso, ma al momento non sono stati rivelati dettagli sull'identità del calciatore o sull'entità dell'offerta.

Dopo l’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e dell’odierna presentazione della nuova maglia del Centenario, adesso il Napoli pian piano dovrà iniziare a delineare i tasselli della rosa della prossima stagione. In particolare, il futuro di Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere lontano dal Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Il portiere serbo, arrivato dal Torino la scorsa estate per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, è finito nel mirino di diversi club esteri e potrebbe presto lasciare la Serie A per affrontare una nuova esperienza internazionale.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, tra le società maggiormente interessate c’è il Sunderland, neopromosso in Premier League. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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