La memoria che divide ancora Cerimonia per il Parco Ramelli | Ma per Lea Garofalo niente inviti

A Pero, un parco pubblico è stato intitolato a Sergio Ramelli, suscitando polemiche. Durante la cerimonia, non è stato invitato nessuno dei familiari di Lea Garofalo, una figura nota per il suo impegno contro le mafie. La decisione ha generato commenti e discussioni tra i presenti, mentre l’amministrazione comunale ha spiegato le motivazioni ufficiali dietro l’evento. La questione ha riacceso il dibattito sulla scelta dei nomi da dedicare agli spazi pubblici.

Intitolazione di un parco pubblico a Sergio Ramelli con polemica. Succede a Pero. Il Comune, come previsto in una mozione approvata dal consiglio comunale all’unanimità, ha intitolato il giardino comunale di via Pisacane a Ramelli, "vittima dell’odio politico", con tanto di cerimonia, inviti estesi anche al presidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa. Fin qui nulla da criticare. Peccato che qualche giorno fa per l’intitolazione di uno spazio pubblico a Lea Garofalo, vittima di femminicidio per mano della ‘ndrangheta, non ci sia stata la stessa organizzazione. A denunciare la diversità di trattamento sono stati il Pd e la lista “Unità per Pero“ che per protesta non hanno partecipato all’evento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La memoria che divide (ancora). Cerimonia per il Parco Ramelli: "Ma per Lea Garofalo niente inviti" Notizie correlate Santarcangelo: il parco di Lea Garofalo, monito vivo controSantarcangelo di Romagna ha deciso di trasformare un'area verde in un monito vivente contro la criminalità organizzata, intitolando il parco compreso... Santarcangelo intitola il parco a Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima della ‘ndranghetaLa decisione di intitolare l’area verde in ricordo di una delle donne simbolo per la lotta alla mafia è infatti nata nell’ambito del progetto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La memoria che divide (ancora). Cerimonia per il Parco Ramelli: Ma per Lea Garofalo niente inviti. La memoria che divide (ancora). Cerimonia per il Parco Ramelli: Ma per Lea Garofalo niente invitiAnche Ignazio La Russa a Pero per l’intitolazione del giardino al ragazzo di destra ucciso per le sue idee. Ma Pd e lista civica non partecipano per protesta: Non ci sono vittime di Serie A e di Se ... ilgiorno.it Un parco per Sergio Ramelli: Si trova vicino alle scuoleAllo studente di destra ucciso nel ’75 intitolato un giardino tra le vie Novello e Furioso. Il vicesindaco: Questa targa è un monito alla giustizia per le future generazioni. . ilrestodelcarlino.it