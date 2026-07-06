Nuovo capitolo per Padana Tubi tra tradizione e sguardo rivolto al futuro

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo socio di maggioranza ha acquisito una quota in Padana Tubi & Profilati Acciaio, azienda italiana specializzata nella produzione di tubi saldati e profilati in acciaio. La società ha annunciato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e dell’amministratore delegato, Mariano Armengol. Questo cambiamento deriva dall’investimento effettuato da Attestor nel capitale dell’azienda.

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NUOVO socio di maggioranza in Padana Tubi & Profilati Acciaio. La società industriale italiana leader nella produzione di tubi saldati e profilati in acciaio, ha annunciato la nomina del nuovo cda e del nuovo ad Mariano Armengol frutto dell’investimento di Attestor nel capitale dell’azienda. Fondata nel 1970 a Guastalla (Reggio Emilia), Padana Tubi ha costruito nel tempo una solida base industriale integrata, concentrata sul territorio, sviluppando al contempo una leadership commerciale consolidata a livello europeo. Nel corso dell’ultimo esercizio, l’azienda ha registrato ricavi pari a circa 900 milioni di euro, confermando la solidità del proprio modello industriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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