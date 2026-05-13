Pochi giorni fa, in un ristorante della provincia di Benevento, si è svolta una festa tra i membri della squadra e i dirigenti, celebrando la conclusione della stagione di ‘Benevento Next Gen’. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone legate al progetto, che hanno condiviso momenti di convivialità e soddisfazione per i risultati ottenuti. L’attenzione ora si concentra già sulla prossima stagione e sui programmi futuri del settore giovanile.

Tempo di lettura: 3 minuti Pochi giorni fa presso un ristorante della provincia sannita, dirigenti, staff tecnico e calciatori della ‘Benevento Next Gen’ si sono ritrovati per trascorrere una piacevole serata all’insegna della convivialità, celebrando insieme una stagione intensa, ricca di emozioni e culminata con uno storico traguardo. L’annata giallorossa, infatti, non è stata priva di difficoltà. Due cambi in panchina, momenti complessi e diversi alti e bassi hanno rappresentato una sfida importante per l’intero ambiente. La svolta è arrivata con l’approdo di Mister De Caro, che ha saputo ricompattare il gruppo, creare la giusta alchimia...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Benevento Next Gen’, una stagione da ricordare: festa di squadra e sguardo già rivolto al futuro

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