nuovo attacco di trump alla meloni alla vigilia del vertice nato

Notizia in breve

Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, l’ex presidente ha nuovamente criticato la leader del governo italiano, senza fornire dettagli precisi. La risposta di Palazzo Chigi è stata immediata, definendo le dichiarazioni come prive di fondamento. Non sono stati annunciati ulteriori commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte. La discussione si inserisce nel clima di tensione tra l’ex presidente e le autorità italiane, senza sviluppi immediati.