Nuovo attacco di Trump alla Meloni alla vigilia del vertice Nato
Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, l’ex presidente ha nuovamente criticato la leader del governo italiano, senza fornire dettagli precisi. La risposta di Palazzo Chigi è stata immediata, definendo le dichiarazioni come prive di fondamento. Non sono stati annunciati ulteriori commenti ufficiali da parte delle parti coinvolte. La discussione si inserisce nel clima di tensione tra l’ex presidente e le autorità italiane, senza sviluppi immediati.
Alla vigilia del vertice Nato di Ankara, Trump attacca nuovamente Meloni e l’Italia. Secco “” da Palazzo Chigi. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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