Un attacco con missili e droni ha colpito la capitale e la regione circostante, provocando la morte di dieci persone e il ferimento di almeno 46. Un edificio tra il settimo e il nono piano è stato parzialmente distrutto dopo l’impatto di un missile. Le autorità hanno confermato i danni e i civili coinvolti, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’attacco.

Nuovo attacco russo con missili e droni contro Kiev e la regione circostante. Il bilancio è di dieci persone uccise e almeno 46 feriti. È stato parzialmente distrutto un edificio, tra il settimo e il nono piano, in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo attacco contro Kiev con missili e droni: dieci persone uccise e una quarantina di feriti

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UCRAINA SOTTO ATTACCO: MISSILI E DRONI DEVASTANO TUTTO

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