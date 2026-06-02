Massiccio attacco russo in Ucraina | almeno 9 morti e un centinaio di feriti Su Kiev pioggia di missili e droni

Da ilgiornale.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, la Russia ha condotto un attacco aereo su vasta scala contro l’Ucraina, colpendo diverse città tra cui la capitale. L’attacco ha causato almeno nove morti e circa cento feriti. Le forze russe hanno lanciato una pioggia di missili e droni su Kiev, provocando danni e l’intervento dei soccorsi. Non sono stati segnalati danni immediati o vittime in altre aree colpite. Le autorità ucraine hanno confermato l’attacco e la presenza di numerosi feriti.

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Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraina. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto l'Ue apre a deroghe per l'energia: ok a una certa flessibilità sulle spese ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale, attesa per domani, alla richiesta di misure contro il caro-carburanti avanzata dall'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Massiccio attacco russo a Kiev, morti e feriti

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