Nella notte, la Russia ha condotto un attacco aereo su vasta scala contro l’Ucraina, colpendo diverse città tra cui la capitale. L’attacco ha causato almeno nove morti e circa cento feriti. Le forze russe hanno lanciato una pioggia di missili e droni su Kiev, provocando danni e l’intervento dei soccorsi. Non sono stati segnalati danni immediati o vittime in altre aree colpite. Le autorità ucraine hanno confermato l’attacco e la presenza di numerosi feriti.

Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraina. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Intanto l'Ue apre a deroghe per l'energia: ok a una certa flessibilità sulle spese ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa della risposta ufficiale, attesa per domani, alla richiesta di misure contro il caro-carburanti avanzata dall'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Ilgiornale.it - Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno 9 morti e un centinaio di feriti. Su Kiev pioggia di missili e droni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Massiccio attacco russo a Kiev, morti e feriti

Notizie e thread social correlati

Massiccio attacco con droni in Ucraina: almeno 4 morti e un centinaio di feritiNella notte, l'Ucraina è stata colpita da un attacco massiccio con droni e missili, che ha causato almeno quattro morti e circa cento feriti.

Massiccio attacco con droni in Ucraina: almeno 9 morti e un centinaio di feritiNella notte, l'esercito russo ha condotto un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, utilizzando missili e droni.

Temi più discussi: Massiccio attacco russo su Kiev; Ucraina, la guerra infinita. Massiccio attacco russo su Kiev; Kiev chiede riunione Onu dopo attacco russo. Zelensky: Mosca ha lanciato un missile Oreshnik; Zelensky: la Russia prepara un nuovo attacco su larga scala.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Massiccio attacco russo contro l’Ucraina. Le autorità di Kiev: Mettetevi al riparo x.com

Massiccio attacco con droni in Ucraina: almeno 4 morti e un centinaio di feritiMissili e droni sulle città ucraine, solo nella capitale Kiev il bilancio è stato di 4 morti e una cinquantina di feriti. Crolla anche un edificio nella capitale, ci sono persone sotto le macerie ... ilgiornale.it

Ucraina, massiccio attacco russo nella notte: almeno 9 morti e oltre 100 feriti, colpita KievMassiccio attacco russo con missili e droni contro Kiev e Dnipro: almeno 9 morti, oltre 100 feriti e numerosi edifici colpiti. adnkronos.com

La capitale dell'Ucraina, Kiev, colpita da un massiccio attacco con missili e droni reddit