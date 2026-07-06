Si sono appena conclusi i festeggiamenti per l’apertura di una nuova ludoteca intergenerazionale presso il Centro San Marco. L’evento ha visto la partecipazione di bambini, famiglie, volontari, rappresentanti istituzionali e amici del centro. Durante il pomeriggio, le attività si sono svolte in un’atmosfera di festa, con momenti di condivisione e allegria. La giornata si è svolta sotto il sole, con un clima di entusiasmo tra i presenti.

Pisa 6 luglio 2026- Si sono conclusi i festeggiamenti che hanno visto riuniti bambini, famiglie, volontari, istituzioni e amici del Centro San Marco in un pomeriggio intenso, "caldo" non solo per le temperature, ma soprattutto per il clima di gioia, partecipazione e speranza che ha accompagnato ogni momento. La festa è stata l'occasione per premiare tutti i bambini che hanno preso parte alle attività durante l'anno e per condividere una merenda insieme, in un'atmosfera di serenità e amicizia. Ma è stata anche un momento importante per rilanciare un impegno comune: continuare a camminare insieme, consolidando quella piccola rete di relazioni che, giorno dopo giorno, rappresenta una risorsa preziosa per il quartiere e per le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovi spazi per il Centro San Marco con la nuova ludoteca intergenerazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Venezia, in piazza San Marco Carnevale con l'acqua alta

Notizie e thread social correlati

Nuovi spazi, nuova energia: Enel apre un punto informativo in pieno centroEnel ha aperto un nuovo punto informativo in via Bersaglieri del Po’ 26, nel centro della città.

Avviata la riqualificazione di San Cristoforo: nuovi spazi educativi, sportivi e sociali per il quartiereÈ stata avviata una serie di interventi di riqualificazione nel quartiere di San Cristoforo, con un investimento complessivo di 21 milioni di euro...

Argomenti più discussi: PNRR, a Pisa completati tutti i cantieri entro la scadenza del 30 giugno, salvo la proroga di 2 mesi per la scuola di Marina di Pisa; Nuovi spazi nel centro di Orvieto per il Giardino dei Lettori; Il Foro Boario cambia volto: inaugurato un nuovo spazio per la città; Sant'Agostino - Una piazza per la cultura.

I migliori aeroporti europei 2026: Roma Fiumicino vince per il 5º anno consecutivo negli aeroporti oltre 40 mln di passeggeri e Venezia Marco Polo tra 10-25mln passeggeri reddit

Vladimir Poutine ou la solitude de l’Homo sovieticus lemonde.fr/international/… Campagne di disinformazione, operazioni di infiltrazione, attacchi informatici. In questo è efficace grazie al suo passato di agente del KGB. Il pericolo è reale, anche in Franc x.com

Castellabate – Nuovi servizi portuali per San Marco, tra sicurezza e sostenibilitàComuni: Lunedì all’Approdo Turistico la presentazione del nuovo modello di gestione diretta del porto comunale, con servizi per i diportisti, tutela dell’ambi ... cilentonotizie.it