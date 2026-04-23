Nuovi spazi nuova energia | Enel apre un punto informativo in pieno centro

Enel ha aperto un nuovo punto informativo in via Bersaglieri del Po’ 26, nel centro della città. L’inaugurazione si è svolta mercoledì 22, e lo spazio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Due dipendenti saranno presenti per fornire assistenza ai visitatori. La struttura si trova in una zona centrale e accessibile della città.

Nuovo spazio Enel, inaugurato mercoledì 22 in via Bersaglieri del Po’ 26, con due dipendenti che sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30. Nel negozio, di circa 50 metri quadri, i ferraresi potranno trovare offerte onnicomprensive che includono non solo la fornitura di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate De Pascale nell’ex colonia Enel : "Si apre una nuova stagione"Ruspe al lavoro, transenne e il rumore metallico delle demolizioni che scandisce il tempo di una trasformazione attesa da anni. Cimiteri comunali, nuovi spazi . Il punto su tutti i lavori in corso: "E’ una questione di civiltà"Lavori nei cimiteri comunali aglianesi per le manutenzioni e per realizzare nuovi spazi per le sepolture. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: MORE: c'è vita nello spazio dell'Auditorium di Corso Piave; Un modo nuovo di vivere la casa: Samsung presenta la nuova gamma di elettrodomestici 2026; InfoRoma Weekend: compleanno di Roma, memoria e cultura diffusa nei municipi; Politecnico, svolta green: nuovo piano triennale tra ambiente, inclusione e territorio. Un luogo nato per difendere Roma e attraversato da storie molto diverse nel tempo torna ad aprirsi alla città. Il Forte Aurelio, storica caserma della Guardia di Finanza, riapre restaurato con nuovi spazi, tra cui una suggestiva sala sotterranea, e si trasforma in p - facebook.com facebook