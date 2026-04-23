Nuovi spazi nuova energia | Enel apre un punto informativo in pieno centro

Da ferraratoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enel ha aperto un nuovo punto informativo in via Bersaglieri del Po’ 26, nel centro della città. L’inaugurazione si è svolta mercoledì 22, e lo spazio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Due dipendenti saranno presenti per fornire assistenza ai visitatori. La struttura si trova in una zona centrale e accessibile della città.

Nuovo spazio Enel, inaugurato mercoledì 22 in via Bersaglieri del Po’ 26, con due dipendenti che sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30. Nel negozio, di circa 50 metri quadri, i ferraresi potranno trovare offerte onnicomprensive che includono non solo la fornitura di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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