Avviata la riqualificazione di San Cristoforo | nuovi spazi educativi sportivi e sociali per il quartiere

È stata avviata una serie di interventi di riqualificazione nel quartiere di San Cristoforo, con un investimento complessivo di 21 milioni di euro provenienti da risorse statali. Sono previsti circa dieci interventi che riguardano la creazione di nuovi spazi dedicati all’educazione, allo sport e alla socialità. L’obiettivo è migliorare l’ambiente urbano e promuovere la sicurezza nel quartiere.

Una decina di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale per imprimere una svolta di crescita, sviluppo e sicurezza investendo 21 milioni di euro di risorse statali nel quartiere di San Cristoforo. Il commissario straordinario nominato dalla presidenza del Consiglio dei.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Avviata la riqualificazione del parco Falcone: più verde, servizi e spazi per i cittadiniSono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco Falcone, nel III Municipio (zona Borgo Sanzio), un intervento di rigenerazione urbana che... Nuovi giochi, parchi riqualificati e spazi per famiglie: il piano del Comune quartiere per quartiereNuovi giochi, arredi rinnovati, spazi verdi che tornano a essere luoghi di incontro e socialità. Tutti gli aggiornamenti Decreto Caivano, ventuno milioni per riqualificare il rione San Cristoforo di CataniaUna decina di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale per imprimere una svolta di crescita, sviluppo e sicurezza investendo 21 milioni di euro di risorse statali nel quartiere ... ilsicilia.it Catania, al via i lavori di riqualificazione del quartiere San CristoforoAl via domani i lavori di riqualificazione del quartiere di San Cristoforo a Catania: diverse le aree interessate. newsicilia.it