Nuova impresa di Alex Camera arrampicata libera su corda | Così mi alleno alla grotta

Notizia in breve

Un arrampicatore ha annunciato una nuova impresa nella Grotta Gigante a Trieste, dove si propone di stabilire un record mondiale di arrampicata su corda in ambiente naturale. L’atleta utilizza questa location per prepararsi e allenarsi, sfruttando le caratteristiche della grotta come scenario di allenamento. La sfida prevede di scalare una corda all’interno della cavità, con l’obiettivo di raggiungere un risultato che non sia mai stato registrato prima. La prova si svolgerà nei prossimi giorni.