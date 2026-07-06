Nuova impresa di Alex Camera arrampicata libera su corda | Così mi alleno alla grotta
Un arrampicatore ha annunciato una nuova impresa nella Grotta Gigante a Trieste, dove si propone di stabilire un record mondiale di arrampicata su corda in ambiente naturale. L’atleta utilizza questa location per prepararsi e allenarsi, sfruttando le caratteristiche della grotta come scenario di allenamento. La sfida prevede di scalare una corda all’interno della cavità, con l’obiettivo di raggiungere un risultato che non sia mai stato registrato prima. La prova si svolgerà nei prossimi giorni.
Nella Grotta Gigante a Trieste tenterÃ di stabilire un record del mondo di arrampicata su corda in uno scenario naturale unico Alex Camera non si ferma. Lâ??ultima sua impresa, impensabile per una persona â??comuneâ?, ma non per lui, Ã¨ stata soltanto un allenamento in vista dellâ??imminente sfida che lo attende a inizio novembre allâ??interno della Grotta Gigante a Trieste, dove tenterÃ di stabilire un record del mondo di arrampicata su corda in uno scenario naturale unico. E allora come si prepara lâ??atleta friulano? Naturalmente arrampicandosi, ma non certo in contesti ordinari. Lo scorso 25 giugno Camera si Ã¨ arrampicato su una corda libera, sospeso direttamente allâ??estremitÃ del braccio meccanico estensibile di un imponente mezzo industriale. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
Alex Honnold scrive la storia con la scalata senza corda del Taipei 101
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