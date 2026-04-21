Decreto sicurezza voto di fiducia alla Camera verso via libera alla norma sui rimpatri poi un dl correttivo - DIRETTA

Alla Camera è in corso il voto di fiducia sul decreto sicurezza, che include una norma sui rimpatri. Il governo sembra intenzionato ad approvare il decreto così com’è, considerando i tempi stretti, e successivamente predisporrà un decreto legge correttivo per eliminare quella norma. La discussione prosegue senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle eventuali opposizioni.

Molto probabilmente, per una questione di tempi, il governo approverà il decreto così com'è. Poi lavorerà ad un decreto legge correttivo per abrogare la norma È in corso il voto di fiducia alla Camera per quanto riguarda il decreto sicurezza. Un tema che ha creato il caos dopo il richiamo di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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