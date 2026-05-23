Un atleta di sport estremi ha affrontato un'operazione rischiosa tra due camion in movimento in una zona di Osoppo. L’impresa ha visto il soggetto eseguire trazioni alla sbarra, mantenendosi sospeso tra i veicoli in corsa. La prova è stata documentata da video e foto diffusi sui social. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o interventi successivi.

Osoppo (Udine), 22 maggio 2026 – Nuova sfida oltre ogni limite per l'atleta friulano di sport estremi Alex Camera. Oggi, sul nastro d'asfalto dell'Aviosuperficie AVRO di Rivoli di Osoppo, l'atleta ha stabilito un incredibile performance di forza e coordinazione: eseguire il maggior numero di pull-up (trazioni a presa prona con i palmi rivolti frontalmente) appeso a una sbarra d'acciaio sospesa nel vuoto e fissata tra due imponenti camion in movimento. I veicoli, scelti appositamente per garantire la massima stabilità strutturale all'insolito "attrezzo ginnico", sono stati messi a disposizione da AdriaDiesel srl, realtà di riferimento in Friuli Venezia Giulia per la vendita, il noleggio e l'allestimento di veicoli industriali, macchine operatrici e mezzi per la manutenzione stradale estiva e invernale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Impresa estrema per Alex Camera: trazioni alla sbarra tra due camion in movimento

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