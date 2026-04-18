Nel 2026 si conoscono alcune anticipazioni sulla nuova Toyota Corolla Cross, prevista come seconda generazione. La casa automobilistica ha annunciato che il modello sarà disponibile nel mercato entro il 2028. Non sono state ancora comunicati dettagli tecnici o estetici, ma si sa che si tratta di un aggiornamento rispetto alla versione attuale. La data di lancio ufficiale e le caratteristiche precise verranno rese note nei prossimi mesi.

Essendo oggi nel 2026, ecco cosa sappiamo sulla futura Toyota Corolla Cross di seconda generazione. Quando arriverà?. Basandosi sui cicli di vita standard di Toyota (circa 6-7 anni per modello), la nuova generazione della Corolla Cross è attesa tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028. Presentazione: Probabile reveal mondiale a fine 2027.. Commercializzazione: Inizio 2028 per i mercati globali, con l’Europa che potrebbe seguirne il lancio a stretto giro.. Come sarà? (Le novità tecniche). La seconda generazione non sarà un semplice aggiornamento estetico, ma un cambio di passo tecnologico basato sull’evoluzione della piattaforma GA-C: Nuovi Motori “Super-Efficienti”: Toyota sta lavorando a una nuova famiglia di motori termici da 1.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Corolla Cross 2028: come sarà il nuovo modello

Toyota Corolla Cross 2026 Black

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