A Fort Lauderdale, l’atleta americana ha stabilito il suo quarto record del mondo nei 100 farfalla in meno di due anni. Ha abbassato il suo primato personale da 54”60 a 54”33, migliorandosi nuovamente durante una competizione recente. La nuotatrice ha così migliorato il suo tempo precedente, continuando a migliorare le proprie prestazioni nel corso di questa fase.

Gretchen Walsh non finisce di sbalordire: stampa il nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili. La campionessa americana questa notte ha portato il suo stesso limite da 54”60 a 54”33, migliorando il primato per la quarta volta in meno di due anni. Dieci anni fa l’ex primatista svedese Sarah Sjostrom nuotava la specialità in 55"48: adesso la 23enne di Nashville viaggia oltre un secondo più veloce. Da quando perse l'oro olimpico dalla connazionale Torri Huske a Parigi di 4 centesimi in 55"63, Gretchen Walsh ha fatto dei 100 farfalla una ossessione. E a Fort Lauderdale, in Florida, si è ricollegata a quel 2024, in cui realizzò il primato prima dei Giochi, senza però portare a casa il titolo olimpico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gretchen Walsh spaziale: 4° record del mondo nei 100 farfalla in meno di due anni

Notizie correlate

Nuoto, Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili!C’è una gara che, più di ogni altra, riassume il senso tecnico e cronometrico del Fort Lauderdale Open 2026: è la finale dei 100 farfalla femminili...

Gretchen Walsh traccia il nuovo limite: record mondiale nei 100 farfalla? Cosa scoprirai Come ha fatto a distaccare la seconda classificata di quattro secondi? Quale segreto tecnico le permette di mantenere il ritmo nella...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Gretchen Walsh spaziale: 4° record del mondo nei 100 farfalla in meno di due anniA Fort Lauderdale, l'americana ha abbassato il suo primato da 5460 a 5433, migliorandosi per la quarta volta in meno di due anni. msn.com

Gretchen Walsh nella leggenda del nuoto: sette record del mondo abbattuti in quattro giorniGretchen Walsh è riuscita nell’impresa di conquistare il suo 7° record mondiale in vasca corta a Budapest. Dallo scorso 10 dicembre, la campionessa americana ha stabilito (e migliorato) due record nei ... fanpage.it