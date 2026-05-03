Nuoto Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale | nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili!

Durante il Fort Lauderdale Open 2026, la finale dei 100 farfalla femminili si è conclusa con un nuovo record del mondo stabilito da una nuotatrice statunitense. Con un tempo di 54 secondi, ha superato il precedente limite mondiale, segnando un risultato che ha attirato l’attenzione degli appassionati di nuoto. La gara ha visto anche altre atlete competere ad alti livelli, ma è stata la nuotatrice americana a distinguersi per la sua prestazione.

C’è una gara che, più di ogni altra, riassume il senso tecnico e cronometrico del Fort Lauderdale Open 2026: è la finale dei 100 farfalla femminili dominata da Gretchen Walsh, capace di riscrivere ancora una volta il limite mondiale con un 54.33 nuotato nella notte italiana. Il dato crudo del cronometro racconta già molto: 27 centesimi in meno rispetto al precedente 54.60, stabilito dalla stessa Walsh esattamente un anno prima nella medesima piscina. Un miglioramento che non solo consolida la sua leadership, ma la spinge ulteriormente sotto la barriera dei 55 secondi, ormai diventata un territorio quasi esclusivo. Ancora più significativo è...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili! Notizie correlate Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy firma il record del mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Nuoto, Thomas Ceccon ancora secondo nei 100 dorso in Cina. McEvoy da record de mondo nei 50 sl!Si è aperta nel segno di Thomas Ceccon per i colori azzurri la cronaca della seconda giornata dei China Open di Shenzhen. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuoto, Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili!; Gretchen Walsh Abbassa Il Record Del Mondo Nei 100 Metri Farfalla 54.33; Fort Lauderdale Open 2026. Day 3. Isabelle Stadden: 200 dorso (2:04.37). Gretchen Walsh: 50 farfalla (25.08); Lo spettacolo mondiale di Gretchen Walsh: 54?33 nei 100 farfalla. E le doppiette stellari di Marchand, Regan Smith e Douglass. Nuoto, Gretchen Walsh è un siluro a Fort Lauderdale: nuovo record del mondo nei 100 farfalla femminili!C’è una gara che, più di ogni altra, riassume il senso tecnico e cronometrico del Fort Lauderdale Open 2026: è la finale dei 100 farfalla femminili dominata da Gretchen Walsh, capace di riscrivere ... oasport.it Walsh da record mondiale nei 100 farfalla.La statunitense Gretchen Walsh riscrive in 5433 il record del mondo nei 100 farfalla. Agli Open di Fort Lauderdale, in Florida, la 23enne di Nashville ritocca di 27 centesimi il precedente 5460 regi ... federnuoto.it Dal 29 Aprile al 2 Maggio si terrà il Fort Lauderdale Open 2026. L'evento in vasca lunga accoglierà campioni olimpici e mondiali, tra i quali Gretchen Walsh, Katie Ledecky, Summer McIntosh, Léon Marchand e Hubert Kos. - facebook.com facebook