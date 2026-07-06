nuoto mantovani protagonista in vasca volano gli esordienti del cus

In vasca a Ravenna si sono disputate le finali regionali degli Esordienti A su una distanza di 50 metri. Gli atleti del Cus si sono distinti per i risultati raggiunti e i progressi compiuti, mostrando anche un forte spirito di squadra. La competizione ha confermato la crescita tecnica e il livello di preparazione dei giovani nuotatori.

Si sono svolte a Ravenna le finali regionali degli Esordienti A in vasca da 50 metri. Un appuntamento importante che ha visto gli atleti cussini distinguersi per risultati, miglioramenti e spirito di squadra, confermando la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione. Grande protagonista Viola Sara Mantovani che, dopo aver rappresentato l’Emilia-Romagna al Trofeo delle Regioni di Scanzano Jonico, ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 stile libero, la gara regina del programma. Viola Sara ha nuotato in 1’05”2, un tempo di grande valore, di poco superiore al proprio personale di 1’04”7 stabilito pochi giorni prima. Per lei anche due ottimi quinti posti nei 200 misti e nei 100 farfalla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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