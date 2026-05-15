Nuoto trionfo Tonic a Terni | gli esordienti dominano in vasca

Durante una competizione di nuoto tenutasi a Terni, la squadra esordienti della società Tonic ha conquistato il primo posto, superando dodici squadre concorrenti. Le gare si sono svolte in modo serrato, con gli atleti che hanno mantenuto elevata la concentrazione durante tutte le prove. La manifestazione ha visto gli esordienti esibirsi con performance di rilievo, portando a casa numerosi record personali e vittorie in diverse discipline. La vittoria ha confermato la buona preparazione del team in questa categoria.

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? Domande chiave Chi ha permesso alla Tonic di superare le dodici società rivali?. Come hanno fatto gli esordienti a mantenere la concentrazione in vasca?. Quali sono i prossimi obiettivi tecnici fissati per il gruppo orange?. Dove si terranno le gare decisive per i ragazzi della categoria B?.? In Breve Tredici società di Lazio, Toscana, Marche e Umbria hanno partecipato alla gara.. Nuoto Club Terni secondo e Nandi Ars Loreto terzo nel podio finale.. Vittoria successiva a quella ottenuta dai ragazzi a Ravenna il 25 aprile.. Prossimi appuntamenti fissati a Gubbio il 12-13 giugno e Perugia il 14 giugno.. La Tonic Nuoto Terni ha conquistato la prima posizione al 4° Trofeo Città di Terni domenica 10 maggio presso la piscina dello stadio, superando le concorrenti del centro Italia nelle categorie Esordienti A e B. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto, trionfo Tonic a Terni: gli esordienti dominano in vasca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chimera Nuoto travolge Poggibonsi: trionfo degli EsordientiLa Chimera Nuoto ha segnato un tracciato significativo nelle vasche di Poggibonsi, dove la prima prova estiva ha i giovani nuotatori della società... Chimera Nuoto: gli Esordienti B da applausi al Campionato Toscano a SquadreArezzo, 18 marzo 2026 – Gli Esordienti B della Chimera Nuoto da applausi al Campionato Toscano a Squadre.