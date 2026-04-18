Oggi si conclude la quinta giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. Tra le gare in programma, torna in gara il nuotatore olimpico, e ci sono anche le recenti conferme di atleti che si sono distinti nelle gare di stile libero e rana. La diretta coinvolge diverse specialità e atleti di rilievo, con aggiornamenti in tempo reale sulle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 di nuoto in vasca lunga. Cinque giorni per disegnare la prima fisionomia dell’Italia del nuoto che guarderà agli Europei di Parigi di agosto, e oggi a Riccione arriva il momento dei verdetti conclusivi. Alla piscina comunale si chiude il sipario sugli Assoluti Primaverili Unipol, in programma dal 14 al 18 aprile, con numeri da grande evento: 687 atleti, di cui 372 uomini e 315 donne, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette. È l’ultimo grande passaggio di una settimana che ha già cominciato a orientare il futuro azzurro, tra titoli italiani, risposte cronometriche e gerarchie da consolidare o ribaltare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: torna in vasca Gregorio Paltrinieri! Cerasuolo e Pilato ritrovano i “loro” 50 rana

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