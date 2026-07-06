Novak Djokovic ha dichiarato di non essersi sentito bene durante la partita e di non essersi divertito. Nel torneo di Wimbledon 2026, ha raggiunto i quarti di finale battendo in quattro set il russo Roman Safiullin. La prestazione è stata definita discreta, ma non eccezionale. Djokovic cerca il 25° titolo Slam, ma ha evidenziato difficoltà durante l'incontro.

Novak Djokovic continua a sognare il 25° titolo Slam della carriera e accede ai quarti di finale nel torneo di Wimbledon 2026, dopo aver battuto in quattro set il russo Roman Safiullin con una prestazione discreta ma non eccezionale. Il 39enne di Belgrado affronterà al prossimo turno il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie n.3, con all’orizzonte una possibile semifinale con il numero uno al mondo Jannik Sinner. “ Onestamente oggi non mi sono sentito bene in campo. Ero semplicemente sollevato di essere riuscito a vincere e di poter uscire dal campo. La soddisfazione e il divertimento non hanno fatto parte di questa vittoria. Certo, sono contento e sollevato per il successo, ma non posso dire di essermi divertito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Novak Djokovic: “Non mi sono sentito bene in campo e non posso dire di essermi divertito”

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