Tre detenuti protestano e si barricano nelle proprie celle | tensione nel carcere di Avellino

Nella giornata di ieri, la Casa Circondariale di Avellino ha registrato disordini all’interno del reparto comune. Tre detenuti si sono barricati nelle proprie celle, provocando una situazione di tensione. La protesta si è verificata in un contesto in cui sono presenti anche detenuti sottoposti a un regime particolare previsto dall’articolo 32. La polizia penitenziaria è intervenuta per gestire la situazione, che si è protratta per alcune ore.

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