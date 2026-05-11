Tre detenuti protestano e si barricano nelle proprie celle | tensione nel carcere di Avellino
Nella giornata di ieri, la Casa Circondariale di Avellino ha registrato disordini all’interno del reparto comune. Tre detenuti si sono barricati nelle proprie celle, provocando una situazione di tensione. La protesta si è verificata in un contesto in cui sono presenti anche detenuti sottoposti a un regime particolare previsto dall’articolo 32. La polizia penitenziaria è intervenuta per gestire la situazione, che si è protratta per alcune ore.
Momenti di forte tensione nella giornata di ieri presso la Casa Circondariale di Avellino, dove si sarebbero verificati gravi disordini all’interno del reparto comuni, ove sono ristretti anche detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 32.Secondo quanto emerso, tre detenuti stranieri.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Notizie correlate
Detenuti in rivolta nel carcere di Pavia per le condizioni igienico-sanitarie: fuoco appiccato nelle celleDiversi detenuti nel carcere Torre del Gallo di Pavia hanno appiccato fuochi nelle loro celle nella giornata del 27 marzo.
Rivolta nel carcere di Piazza Lanza, detenuti fuori dalle celleLa polizia penitenziaria sta cercando di contenere i disordini, mentre fuori della struttura sono schierate diverse pattuglie e camionette della...
Argomenti più discussi: IRAN - 119ª settimana della campagna No ai martedì delle esecuzioni; Detenuto lancia monitor contro ispettore della polizia penitenziaria; Carceri pugliesi, arrivano 133 agenti ma il SAPPE attacca: Emergenza ormai fuori controllo; Biennale, l’altro fronte: Sciopero contro Israele. Scontri al corteo pro Pal.
Al carcere di Opera, a Milano, qualcosa di molto grave starebbe accadendo da mesi. Denunce in procura, esposti, segnalazioni di avvocati, reclami collettivi firmati da oltre cento detenuti, quattro interrogazioni parlamentari. Eppure nessuno sembra muoversi. facebook
A Komsomolsk sull'Amur, la Guardia Nazionale è arrivata con i furgoni al CPN, dove i lavoratori cinesi protestano per il secondo giorno per il mancato pagamento degli stipendi, ma continuano a non essere arrestati. reddit