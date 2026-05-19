Notte dei Musei nei siti della Grande Pompei | apertura serale con ingresso a 1 euro
Sabato 23 maggio si terrà la Notte dei Musei 2026, un evento che vedrà l’apertura serale dei siti archeologici della Grande Pompei. Durante questa serata speciale, sarà possibile visitare le aree storiche con un biglietto a 1 euro. L’iniziativa permette ai visitatori di esplorare le rovine in un’atmosfera diversa rispetto alle aperture diurne. L’evento è stato organizzato per offrire un’occasione unica di visita ai luoghi di interesse storico e culturale della zona.
In occasione della Notte dei Musei 2026, sabato 23 maggio torna l’appuntamento con le visite serali nei siti archeologici della Grande Pompei. In particolare, la Villa di Poppea a Oplontis, Villa San Marco, Villa Arianna e il Museo archeologico “Libero D’Orsi” a Stabia, Villa Regina con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
MUSEI APERTI DI NOTTE IN CAMPANIA A SOLO 1 EURO
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