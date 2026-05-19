Notte dei Musei nei siti della Grande Pompei | apertura serale con ingresso a 1 euro

Sabato 23 maggio si terrà la Notte dei Musei 2026, un evento che vedrà l’apertura serale dei siti archeologici della Grande Pompei. Durante questa serata speciale, sarà possibile visitare le aree storiche con un biglietto a 1 euro. L’iniziativa permette ai visitatori di esplorare le rovine in un’atmosfera diversa rispetto alle aperture diurne. L’evento è stato organizzato per offrire un’occasione unica di visita ai luoghi di interesse storico e culturale della zona.

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