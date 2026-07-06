Il ministro della giustizia ha annunciato che con le nuove norme tra 8.000 e 10.000 persone usciranno dal carcere. Ha anche affermato che l’Italia ha raggiunto gli obiettivi concordati con l’Europa per il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Durante un’intervista televisiva, ha fornito queste informazioni, senza ulteriori dettagli sulle modalità o i tempi di attuazione delle riforme.

"Abbiamo centrato tutti gli obiettivi che avevamo concordato con l'Europa per il Pnrr”. Il ministro Carlo Nordio, intervistato a 'Sky Tg24 Live In', ha fatto il punto sulla giustizia in Italia. “Abbiamo fatto anche di meglio: abbiamo impiegato tutte le risorse a disposizione e si è ridotto in modo significativo il numero delle pendenze, è diminuito l'arretrato - soprattutto nelle cause civili - del 25-27%”, ha aggiunto Nordio ringraziando “la magistratura che ha lavorato insieme a noi con grande sacrificio”, aggiungendo che “con questa sinergia i risultati già si vedono". Il ministro ha poi annunciato che circa 8-10mila persone dovrebbero uscire dal carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio: "Con nuove norme presto 8-10mila persone fuori dal carcere"

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