Restart salute e inclusione sociale e lavorativa per le persone dentro e fuori dal carcere

Un progetto si concentra sul miglioramento del benessere psico-fisico e delle relazioni delle persone detenute e di quelle in esecuzione di pena esterna. L'iniziativa mira a promuovere salute, inclusione sociale e opportunità lavorative, coinvolgendo sia i soggetti all’interno delle strutture detentive sia quelli all’esterno. L’obiettivo è offrire supporto e strumenti concreti per favorire un percorso di reinserimento e di tutela della salute.

Il benessere psico-fisico e relazionale delle persone detenute in carcere e in esecuzione di pena esterna. È l'obiettivo del progetto regionale “Restart - Salute e Inclusione” che punta a favorire l’inclusione sociale e lavorativa e supporto sanitario alle persone detenute nelle carceri o.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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