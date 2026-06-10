Emanuela Aiello, madre della bambina morta a Bordighera, parteciperà al funerale della figlia, nonostante sia detenuta. La donna ha richiesto di essere presente per dire addio alla figlia, e la richiesta è stata accolta. Il padre della bambina, anch'egli detenuto, accompagnerà Aiello al funerale. La famiglia ha espresso il desiderio di essere presente in un momento così difficile. La data del funerale non è stata ancora comunicata.

Emanuela Aiello, la madre della bimba morta a Bordighera, sarà presente al funerale, così come il padre della bambina, Maurizio Rao, anche lui attualmente detenuto. La donna, in carcere con l’accusa di maltrattamenti alla figlia seguiti dalla morte (lo stesso reato è contestato anche al suo compagno Manuel Iannuzzi), ha chiesto e ottenuto di poter partecipare alle esequie. “Voglio dire addio alla mia bambina”. Emanuela Aiello sarà al funerale di Beatrice: la decisione Quando si terrà il funerale della bimba morta a Bordighera Al funerale di Beatrice anche il papà Emanuela Aiello sarà al funerale di Beatrice: la decisione Emanuela Aiello ha chiesto e ottenuto di poter partecipare ai funerali della figlia Beatrice, trovata morta a soli 2 anni il 9 febbraio nell’abitazione di Montenero, a Bordighera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimba morta a Bordighera, la madre Emanuela Aiello sarà al funerale col padre detenuto: "Voglio dirle addio"

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Beatrice morta a Bordighera, la madre Emanuela ha chiesto e ottenuto, di partecipare ai funerali

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