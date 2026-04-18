Wembanyama | Col Kung Fu dei monaci Shaolin ho forgiato i muscoli ora voglio allenarmi con un team di rugby

La stella dei San Antonio Spurs ha recentemente dichiarato di aver rafforzato i muscoli grazie all’allenamento con i monaci Shaolin e di voler ora dedicarsi al rugby. Dopo aver iniziato a praticare questo sport, ha espresso l’intenzione di allenarsi con un team di rugby, segnando un possibile cambio di disciplina per migliorare le proprie prestazioni sportive. La sua scelta ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Dopo il kung-fu il rugby. Così Victor Wembanyama intende prepararsi alla prossima stagione di NBA, ricalcando l’esperienza fatta la scorsa estate in Cina, questa volta con una squadra di rugby: “Vorrei provare ad allenarmi con una squadra di rugby, penso che ci siano dei movimenti in quello sport che il mio corpo non è abituato a fare e che potrei applicare al basket”, ha raccontato giovedì ad ESPN. Wemby – 22 anni e un talento smisurato al servizio degli Spurs – non è nuovo a questo tipo di iniziative. Lo scorso anno, dopo aver finito la stagione in anticipo a causa di un problema alla spalla destra, ha passato diversi giorni in Cina per imparare il kung-fu in un monastero Shaolin.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wembanyama: "Col Kung Fu dei monaci Shaolin ho forgiato i muscoli, ora voglio allenarmi con un team di rugby" Victor Wembanyama blocks Zion 3 times in 1 minute after Zion dunked on him Notizie correlate Stasera in tv sabato 24 gennaio: Kung Fu PandaEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 24 gennaio. Campionessa nazionale di kung fu ricevuta in Rocca: l'omaggio della città alla giovane Adelaide PizzoleoLa sindaca Zannoni accoglie la promessa dell'accademia: "Orgogliosi dei suoi successi".