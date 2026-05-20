Avessi saputo quando sono utili ne avrei fatte quattro di figlie In fidanzati? In genere mi piacciono quando se ne vanno | così Giancarlo Magalli

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una puntata del programma condotto da Caterina Balivo, l’attore e conduttore è stato ospite insieme alla figlia. Nel dialogo sono stati condivisi aneddoti sulla vita familiare e sul rapporto tra padre e figlia, con riferimenti a momenti di quotidianità e battute di spirito. Tra le dichiarazioni, Magalli ha detto di aver preferito le persone che se ne vanno e ha commentato in modo ironico sulla propria esperienza con le relazioni sentimentali.

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Nel corso di una puntata de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo, Giancarlo Magalli è ospite insieme alla figlia Michela in un confronto che alterna racconti familiari e momenti ironici legati alla quotidianità e al loro rapporto padre-figlia. “Abbiamo 22 anni di differenza io e mia sorella, sono stata proprio grata alla vita di averla perché ci siamo fatte forza a vicenda, poi anche mia madre, mia zia, la mamma di mia sorella, sono stati tutti molto presenti” afferma Michela. Magalli interviene con una battuta: “Avessi saputo quanto eravate utili ne avrei fatte quattro di figlie!”. Michela descrive poi il rapporto con il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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