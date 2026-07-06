Un giovane di 20 anni non si è fermato a un posto di blocco, dando così inizio a un inseguimento. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’arresto del ragazzo. L’attività di controllo del territorio nella provincia di Avellino continua con l’obiettivo di prevenire reati e contrastare lo spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno intensificato le operazioni nella zona, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 20enne di Domicella, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di non aver ottemperato all’ordine di fermarsi intimato dai Carabinieri. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Marzano di Nola, quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha intimato l’alt all’autovettura guidata dal giovane mentre percorreva la Strada Statale 403. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non si ferma al posto di blocco: inseguimento con arresto per un 20enne

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Milano, Suv forza un posto di blocco: agente della Locale lo insegue in moto e muore in un incidente

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