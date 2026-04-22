Affari Tuoi l’umbra Benedetta si ferma a un passo dalla vincita | De Martino parla dell’ansia al posto di blocco

Dopo cinque puntate, il percorso di Benedetta nel game show si conclude con un'offerta finale. Durante la trasmissione, Stefano De Martino ha parlato di un episodio di ansia che ha avuto durante il gioco, motivando l’interruzione improvvisa. La concorrente si è fermata a un passo dalla potenziale vincita, mentre i presentatori hanno commentato la situazione e la sfida tra i partecipanti. La puntata si è conclusa con una proposta di gioco tra Stefano De Martino e Herbert.

Benedetta di nome, ma non di fatto. Nessun fuoco d’artificio ad Affari Tuoi nella puntata del 22 aprile. Per l’umbra Benedetta, la partita si è chiusa con un finale tiepido, uno di quelli che fanno venire voglia di tornare indietro e cambiare una sola scelta, magari quella decisiva. Al suo fianco, come un’ancora tranquilla in mezzo alla tensione, la presenza calma e sicura del suo fidanzato, un carabiniere. Benedetta, concorrente della puntata del 22 aprile, viene da Narni e oggi vive a Terni. Il suo percorso nel programma è stato breve, appena cinque puntate, ma abbastanza intenso da lasciare il segno. Infermiera in uno studio medico polispecialistico privato, si occupa di analisi e di tutte le prestazioni infermieristiche, con quella cura silenziosa che accompagna chi ha scelto di prendersi cura degli altri.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Affari Tuoi, l’umbra Benedetta si ferma a un passo dalla vincita: De Martino parla dell’ansia al posto di blocco Notizie correlate “Affari Tuoi si ferma”. Stop al programma di Stefano De Martino: il motivoLa sfida degli ascolti nell’access prime time continua ad accendere l’attenzione del pubblico televisivo, con due titoli che da settimane si... Affari Tuoi, Annamaria e Stefano De Martino si conoscevano già. Poi la maxi vincitaIl gioco dei pacchi di Rai1, condotto solidamente da Stefano De Martino, continua a regalare emozioni che vanno ben oltre la semplice dinamica dei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ad Affari Tuoi, Davide scambia 75mila euro per portarsi a casa uno 'sgabrutto': che delusione; Affari Tuoi, Stefano De Martino fallisce: Partita difficile. Poi la svolta inaspettata; Affari Tuoi 17 aprile 2026, partita con brivido finale per Davide: quanto ha vinto; Altro che De Martino: la dedica del fidanzato di Martina Miliddi mette a tacere il gossip su Affari Tuoi. Affari tuoi, Benedetta è un’infermiera: Faccio tanti sacrifici, accetta l’offerta ma perde 75mila euroLa puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 22 aprile. Ha giocato Benedetta dall'Umbria. Ha pescato il pacco numero 15, che nel corso della partita ha cambiato due volte. Nel programma di Stefano ... fanpage.it Affari tuoi, Herbert Ballerina sfotte Amadeus: Rivuole la giacca. Poi la partita folle di Benedetta con due cambi e 75.000 euro persiNuova puntata di Affari tuoi, in onda mercoledì 22 aprile 2026 su Raiuno. Protagonista dell’appuntamento è Benedetta di Narni, professione infermiera e la sua dolce metà Riccardo. Scopriamo tutto ... libero.it Antonella Clerici a De Martino: “Attento a non risultare ripetitivo” Stefano De Martino è senza dubbio uno dei volti più amati della Rai, protagonista di una stagione televisiva di grande successo con programmi come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Il su - facebook.com facebook