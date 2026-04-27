Auto non si ferma al posto di blocco poi l’inseguimento e la fuga | ricerche in corso a Casalbordino

A Casalbordino, un pomeriggio apparentemente tranquillo è stato interrotto da un episodio di fuga. Un'auto, dopo aver ignorato un posto di blocco, ha cercato di allontanarsi, scatenando un inseguimento. Successivamente, le forze dell'ordine hanno inviato un elicottero per effettuare una perlustrazione della zona, mentre proseguono le ricerche di due o tre persone che si sono allontanate.

Sembrava un pomeriggio come tanti a Casalbordino e invece si è alzato in volo un elicottero dei carabinieri per perlustrare la zona: in corso le ricerche di due o tre fuggitivi. Secondo quanto trapelato finora, una Citroen C 3 bianca in arrivo dalla costa non si sarebbe fermata all’alt dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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