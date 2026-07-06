Non mi era mai successo e sono finito in ospedale Palpitazioni ovunque il mio corpo è diventato rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie | così Andreas Muller

Un ballerino e coreografo, vincitore di un talent show, ha raccontato di essere finito in ospedale a Sapri. Ha descritto un episodio in cui, in pochi minuti, il suo corpo si è arrossato e ha sviluppato macchie, accompagnate da palpitazioni diffuse. L’uomo era in città per lavoro al momento dell’incidente e ha condiviso le sue condizioni tramite stories dal letto dell’ospedale.

Il ballerino e coreografo, nonché vincitore della sedicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”, Andreas Muller ha raccontato in una serie di stories, da un lettino di ospedale la sua disavventura avvenuta a Sapri (Salerno), dove is trovava per lavoro. Muller durante un pranzo si è sentito malissimo: “ Ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo è diventato rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie. Mi sono spaventato perché non mi era mai successo”. Da qui la decisione di recarsi in ospedale, dove i medici lo hanno curato con cortisone e antistaminico. Resta il fatto che Muller deve sottoporsi ad ulteriori accertamenti clinici, tra cui sicuramente un test per le allergie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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