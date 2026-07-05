Andreas Muller è stato ricoverato in ospedale dopo aver avuto una grave reazione allergica durante un pranzo. L’ex concorrente ha spiegato di essersi spaventato molto, sottolineando che le sue condizioni sono ora migliorate. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata del ricovero o sulla causa dell’allergia. La situazione si è verificata nelle ultime ore, portando Muller a ricevere cure mediche d’urgenza.

Un pranzo come tanti che si è trasformato in pochi minuti in un momento di vero spavento. È quello che è successo ad Andreas Muller, che nelle scorse ore ha aperto il cuore ai suoi follower raccontando di essere finito in ospedale a causa di una violenta reazione allergica. Il ballerino e volto amatissimo di Amici ha scelto i social per condividere l’accaduto con il suo pubblico, senza nascondere la paura provata in quei momenti. Ecco cosa è successo davvero e come sta adesso. Andreas Muller ricoverato in ospedale. A raccontare la sua disavventura è stato proprio Andreas Muller che, registrandosi da un letto d’ospedale, ha spiegato come tutto sia iniziato durante un pasto, in maniera del tutto inaspettata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andreas Muller in ospedale: “Mi sono spaventato”. Come sta ora

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Greatest Evening in My Life: The Onboard UFO Encounter of Sid Padrick

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Andreas Muller in ospedale dopo una forte reazione allergica: “Mi sono spaventato, non mi era mai successo”

Malore improvviso per Andreas Muller: come sta e cosa ha scopertoAndreas Muller, ex concorrente di Amici e coreografo, ha avuto un malore improvviso mentre si trovava fuori per lavoro.

Si parla di: Andreas Muller si sottopone al trapianto di capelli: Mi porto questa insicurezza dentro da anni. Le conseguenze di tanti cambiamenti sono arrivate.

Andreas Muller in ospedale: Mi sono spaventato. Come sta oraAndreas Muller ha vissuto momenti di paura per una reazione allergica improvvisa: come sta il ballerino di Amici ... dilei.it

Andreas Muller sbotta contro gli hater: Ho aperto OnlyFans. Poi svela la verità e annuncia una denunciaAndreas Muller annuncia il suo profilo ufficiale su OnlyFans in un video che svela una provocazione contro l'odio online. rumors.it