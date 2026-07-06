Gabe Kidd è il nuovo campione IWGP Global Heavyweight. Il wrestler della AEW ha battuto Shota Umino a Road to G1 Climax, il 6 luglio a Korakuen Hall di Tokyo, chiudendo i conti con la Death Rider dopo aver aggredito l’arbitro e sputato per due volte in faccia al presidente della NJPW Hiroshi Tanahashi. Per Kidd si tratta del secondo regno con questa cintura. L’aggressione prima ancora della campana. La violenza è cominciata prima che il match iniziasse ufficialmente. Gabe Kidd ha attaccato l’arbitro e si è poi piazzato faccia a faccia con Hiroshi Tanahashi, presidente della NJPW. Shota Umino è corso sul ring per andare a prendersi Kidd, e mentre i due si affrontavano fuori dal quadrato, l’inglese ha scaraventato a terra il titolo IWGP Global Heavyweight e ha sputato in faccia a Tanahashi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Gabe Kidd riconquista il titolo IWGP Global e umilia Hiroshi Tanahashi

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