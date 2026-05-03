Durante l’evento Wrestling Dontaku, Andrade El Idolo ha vinto il titolo IWGP Global Title. La sua vittoria è arrivata dopo un match durato diversi minuti, durante il quale ha affrontato un avversario di rilievo. La competizione si è conclusa con il suo schienamento finale, portandolo a conquistare il titolo di categoria. L’incontro ha attirato l’attenzione degli appassionati di wrestling presenti all’evento.

Andrade El Idolo è arrivato a Wrestling Dontaku e ne è uscito con l’oro alla vita, ma solo dopo una vera e propria battaglia. Il messicano ha sconfitto Yota Tsuji in un match solido, intenso e combattutissimo. A Wrestling Dontaku, Tsuji metteva in palio l’ IWGP Global Championship, e i due non hanno perso un secondo: fin dal suono della campanella è stato un susseguirsi continuo di colpi, contrattacchi e ritmo altissimo. C’è stato persino un breve momento di rispetto reciproco, quando entrambi hanno eseguito la posa “Tranquilo” dopo una fase di stallo. ma è durato pochissimo. Caos sul ring: Andrade e Tsuji alzano il ritmo senza sosta. Tsuji ha preso inizialmente il controllo, mettendo Andrade alle corde con una serie di colpi all’angolo.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Andrade El Idolo conquista l’IWGP Global Title a Wrestling Dontaku

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